سعر اليورو يهبط الجمعة بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية

تراجع سعر اليورو بالسوق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ،ضمن نطاق ضيق من التداولات فى ختام آخر جلسات عام 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فالعملة الأوروبية الموحدة بصدد تكبد ثاني خسارة سنوية على التوالي، بفعل الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة فى أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا بجانب التغير المناخي الكبير مع الفيضانات المفاجئة وحالات الجفاف القياسية فى أنحاء القارة العجوز ، بالتزامن مع تباطؤ التجارة مع الصين.

وتراجع اليورو مقابل الدولار أكثر من 0.2% إلى 1.0636 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0660 دولار،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0669 دولار.

وأنهي اليورو تعاملات أمس مرتفعا بحوالي 0.5% مقابل الدولار ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0692 دولارا ،بفضل تعليقات مشددة من مسئولي البنك المركزي الأوروبي.