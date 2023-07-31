سعر اليورو ينخفض قليلاً قبل بيانات التضخم الرئيسية في أوروبا

تراجع سعر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت التعاملات السابقة مقابل الدولار الأمريكي، يظل التراجع محدوداً حتى اللحظة، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال يوليو.

توفر تلك البيانات أدلة قوية حول احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر القادم، تقلصت تلك الاحتمالات الأسبوع الماضي عقب اجتماع السياسة النقدية وتعليقات كريستين لاجارد.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1006دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1019 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1028دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0943 دولارًا.