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سعر اليورو ينخفض الخميس قبيل اجتماع «المركزي» الأوروبي

هبط سعر "اليورو" 0.2% إلى 1.1586 دولار بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 1:45 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 1:45 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى ما دون 1.16 دولار، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الذي يترقبه المستثمرون لمعرفة آراء صناع القرار بشأن توقعات التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل سعر “اليورو” 0.2% إلى 1.1586 دولار بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير على مؤشر الدولار وسجل 93.94.

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وارتفع سعر الين الياباني قليلًا إلى 113.71 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في أربعة أعوام.

وانخفض سعر الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7512 دولار مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع زيادة العائد على السندات الأسترالية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019.

وبالنسبة للعملات الرقمية زادت “بتكوين” بنسبة 4% إلى 60845 دولارًا بعد تراجعها عن مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 67016 دولارًا في 20 أكتوبر الحالي.

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الأسواق تترقب اجتماع المركزي الأوروبي وأرقام النمو الأمريكي

يجتمع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون موقفه بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين العالمية، وأية إشارة بشأن التوقعات حول موقفه شديد التيسير.

وفي حين أن القرارات الرئيسية بشأن التحفيز الطارئ للبنك المركزي الأوروبي سيتم تحديدها في اجتماع ديسمبر، إلا أن الارتفاع الأخير في توقعات رفع سعر الفائدة جعل التجار يبحثون عن أية أدلة من اجتماع اليوم.

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بقلم محمد عبد السند

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