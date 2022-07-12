سعر اليورو ينخفض الثلاثاء إلى نقطة التعادل مع الدولار

تراجع سعر العملة الأروبية الموحدة “اليورو” بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ووصل إلى نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر من العام 2002، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية بقوة نتيجة التفاؤل حيال تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة متسارعة لكبح التضخم المرتفع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر اليورو أمام الدولار بشكل واضح إلى نقطة التعادل مع الدولار، حيث سجل سعر اليورو أمام الدولار نحو 1.00007 نقطة تقريبا في تمام الساعة 09.25 صباحا بتوقيت جرينتش تقريبا، وذلك قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى مستوى 1.00033 نقطة تقريبًا حاليًا.

ومنذ دقائق قليلة، صدرت بيانات مؤشري ثقة الاقتصاد في ألمانيا وكل أوروبا، وقد أظهرت البيانات سلبية المؤشرات بصورة ملحوظة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بتوقعات الأسواق، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على اليورو، وقد ينخفض أكثر، ونشهد صعودًا قويًا للدولار أمام اليورو بشكل قوي خلال التعاملات.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم، شهد مؤشر ثقة الاقتصاد في ألمانيا انكماشا إلى 53.8 نقطة على خلاف توقعات الأسواق بانكماش ثقة الاقتصاد في ألمانيا إلىى 40.6 نقطة فقط. وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت انكماشا بنحو 28.0 نقطة فقط.

بينما، انخفض مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو بـ أوروبا إلى 51.1 نقطة، بأسوء من توقعات الأسواق بانخفاض الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى المستوى 39.0 نقطة فقط، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت انكماشا بنحو 28.0 نقطة فقط.

ويعتمد مؤشر ثقة الاقتصاد الصادر من معهد ZEW في ألمانيا و أوروبا على إجراء مسح على ما يقرب من 275 مؤسسة استثمارية و محلل اقتصادي ألماني، حيث يكون في استطاعتهم تحديد التوقعات الاقتصادية النسبية لستة أشهر قادمة لكامل أوروبا و ألمانيا ، وبالتالي يعد هذا المؤشر دليل مبكر على مستقبل النشاط الاقتصادي.

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