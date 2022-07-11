سعر اليورو ينخفض الإثنين ويقترب من التكافؤ أمام الدولار

تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، لتقترب من التكافؤ مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين مع دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية، مع توقع توقف التدفقات لمدة عشرة أيام، حسبا ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

وقال كينيث بروكس، محلل إستراتيجي العملات في بنك “سوسيتيه جنرال”: “المثير للاهتمام أننا نعكس ارتدادنا من يوم الجمعة”.

وأوضح: “يبدو من المرجح أننا سنختبر التكافؤ – لدينا تقريران كبيران من الولايات المتحدة ويمكن أن يكون ذلك محفزًا آخر”، في إشارة إلى بيانات التضخم ومبيعات التجزئة.

وانخفض سعر العملة الموحدة في آخر مرة بنسبة 0.8٪ عند 1.0105 دولارات أمريكية للدولار بفضل المكاسب الكبيرة للدولار حيث استحوذ النفور من المخاطرة على المستثمرين.

وهبط اليورو إلى حافة التكافؤ عند 1.0072 دولار يوم الجمعة الماضية بعد صدور رقم الوظائف الأمريكية الأكبر من المتوقع لشهر يونيو قبل أن يرتد أعلى.

وقال بروكس إن من المرجح أن يرتفع اليورو بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية الأوروبية وإذا تضاءل نطاق الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأضاف المحللون في مؤسسة ING أنه من غير المرجح أن تتحسن إمدادات الطاقة وعدم إظهار محافظي البنوك المركزية أي إشارات على تشتيت الانتباه عن دورات التضييق، فإن أسوأ حالة لليورو كانت أنه يتجه نحو 0.95 دولار في يوليو.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال 24 عامًا مقابل الين بعد أن أظهرت الانتخابات القوية للائتلاف المحافظ الحاكم في اليابان عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة.

ووصل إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو الأقوى منذ أواخر عام 1998. وارتفع آخر مرة بنسبة 0.7٪ عند 136.07.

وستعزز التوقعات ببيانات التضخم الأمريكية الساخنة الأخرى لشهر يونيو الرهانات على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقد تدفع الدولار إلى الأعلى. توقع استطلاع لرويترز قراءة 8.8٪، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا، مقارنة بـ 8.6٪ في يونيو.