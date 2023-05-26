سعر اليورو ينتظر ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، لأول مرة خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، لكن العملة الموحدة على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

حيث عززت تعليقات أكثر تشدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال ونيو.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% إلى 1.0743دولار ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0725 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0717 دولار.

فقد اليورو يوم الخميس أكثر من 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين عند 1.0707 دولاراً ،بعد بيانات أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” منخفضة حتى اللحظة بنسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية هذا العام.