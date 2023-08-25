سعر اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى فى شهرين، على وشك تكبد سادس خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب تصاعد المخاوف حول فروق أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

اقتراب الاقتصاد الأوروبي سريعًا من دائرة الركود قلَّص احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية، خلال اجتماع سبتمبر المقبل. وفى المقابل عززت بيانات قوية فى الولايات المتحدة من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات الفائدة الأوروبية، يترقب المستثمرون، فى وقت لاحق اليوم، خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد”، فى منتدى جاكسون هول السنوي.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.0777دولار، الأدنى منذ 14 يونيو الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0810 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0816 دولار.

وفقَد اليورو بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق، بسبب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.