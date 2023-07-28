سعر اليورو يعمق خسائره بسبب تعليقات كريستين لاجارد‏

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى فى قرابة ثلاثة أسابيع، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

مع استمرار عمليات بيع العملة الموحدة بسبب تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والتي عززت الرهانات حول توقف مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة الأوروبية مؤقتًا خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

فى المقابل أسهمت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة من الرهانات حول استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، وأن هناك زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قادمة على الأقل خلال الاجتماع المقبل.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0948 دولار الأدنى منذ 10 يوليو الحالي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0975 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0988دولار.

فقَد اليورو يوم الخميس نسبة 1.0% مقابل الدولار، فى سادس خسارة فى غضون سبعة الأيام الأخيرة، وبأكبر خسارة يومية منذ 15 مارس الماضي.