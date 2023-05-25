سعر اليورو يعمق خسائره الخميس لأدنى مستوى فى شهرين بسبب العزوف عن المخاطرة

تراجع اليورو فى الأسواق الأوروبية اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين، بسبب عزوف المستثمرون عن المخاطرة ،فى ظل مخاوف مأزق سقف الديون فى الولايات المتحدة، وتحذيرات جديدة من وزيرة الخزانة الأمريكية.

وتتواصل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وكأفضل استثمار متاح مع توالي التعليقات الأكثر تشدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو المقبل ، وتقلص الرهانات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام.

كما انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.0715دولار الأدنى منذ 24 مارس الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0749 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0757 دولار.

وفقد اليورو أمس نسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب تركيز المستثمرون على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.