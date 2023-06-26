سعر اليورو يصعد الإثنين.. والأنظار على شهادة «كريستين لاجارد»

صعد سعر اليورو اليورو خلال التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بالرغم من البيانات الاقتصادية القاتمة الصادرة مؤخراً فى أوروبا، غير أن السوق لا تزال تسعر زيادة فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال يوليو المقبل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى أوروبا، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد”، والتي من المتوقع أن تتضمن إشارات جديدة حول التضخم والخطوة المقبلة من البنك المركزي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0911دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0895 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0893دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.6% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي،وبأكبر خسارة منذ 12 مايو الماضي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0844 دولاراً،بعد بيانات قاتمة فى أوروبا.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة”اليورو” بنسبة 0.45% الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية “الدولار” فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، بسبب تجدد المخاوف حول الاقتصاد الأوروبي.