سعر اليورو يسجل 24.03 جنيه للشراء نهاية تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو منتصف تعاملات اليوم 24.03 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع، وذلك في بنك HSBC .

سعر اليورو

وسجل سعر بيع اليورو 24.19 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، قناة السويس، المصرف المتحد، والمشرق، الإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد.

فيما سجل سعر الشراء 23.92 جنيه وذلك في بنوك: كريدي أجريكول، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد.

وسجل سعر اليورو 23.73 جنيه للشراء و23.99 للبيع، وذلك في بنوك: مصر، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدولي.

أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.