سعر اليورو يسجل مستوى قياسيا جديدا فى 16 شهرا أمام الدولار

صعد اليورو بالسوق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه، لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا مستوى قياسيًّا جديدًا فى 16 شهرًا؛ بفضل تزايد الآمال حول تقلص الفجوة الضيقة حاليًّا فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتُواصل العملة الأمريكية خسائرها الحادة، بسبب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة، والتي سجلت أدنى مستوى فى قرابة عامين ونصف العام، لتقترب بشدة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، الأمر الذي عزز التكهنات بقوة حول قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1149دولار الأعلى مارس 2022، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1127 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1127دولار.

حقق اليورو أمس الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقابل الدولار، فى خامس مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ 15 يونيو الماضي، عقب بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة.