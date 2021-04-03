سعر اليورو يستقر نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

اتخذ سعر اليورو مسار الاستقرار على نفس مستويات الخميس الماضي، عند مستوى 18.40 جنيه للشراء، و18.52 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التعثر على المستويات المحلية والدولية، والتي دفعت على الناحية الاخرى الأمريكي للصعود.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

حافظت مستويات سعر صرف اليورو على استقرارها اليوم أمام الجنيه المصري على مستويات شراء وبيع العملة داخل بنك مصر، في نهاية التداولات الأسبوعية على شاشات التداول داخل البنك لتسجل 18.34 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

كما استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم على مستوياته مقابل العملة المحلية المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC، في نهاية التداولات الأسبوعية، إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني

وبحسب اخر تحديثات التي يرصدها سعر اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري في السوق المحلية .. جاء سعر بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في نهاية التداولات الأسبوعية 18.34 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أظهرت شاشات التداول داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك، استقرار سعر صرف اليورو اليوم في نهاية تعاملات اليوم عند 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وفيما يخص أكبر مستوى لبيع اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه المصري.. يعرض بنك فيصل الإسلامي السعر بنهاية التداولات عند 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب التقرير الذي تقدمه المال بشكل يومي على سعر صرف اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه في نهاية التداولات اليوم في السوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

ووفقاً لتقرير المال جاءت أقل قيمة لشراء اليورو الأوروبي داخل السوق المحلية المصرية.. يقدم بنكي المصرف العربي الدولي وبنك الاسكندرية السعر الأقل لليورو عند مستوى 18.30