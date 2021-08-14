بنـــوك

سعر اليورو يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

مستقراً بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 5:47 م, السبت, 14 أغسطس 21 5:47 م, السبت, 14 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 14 أغسطس 2021، استقرراً مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.340 جنيه للشراء، و18.456 للبيع داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

كما جاء سعر صرف العملة الأوروبية اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يلامس أعلى مستوى في 4 أشهر الثلاثاء مقابل اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات سجل اليورو بشبكة فروع شركة مصر للصرافة 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-8-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض سعر صرف الجنيه أمام اليورو الأوروبي عند 18.595 جنيه للشراء، و18.713 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند أدنى مستوى له في السوق المحلية عند 18.29 جنيه للشراء، و18.46 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، 18.65 جنيه للشراء، و18.82 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-8-2021 في مصر

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بين رصد بوابة “المال” وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمة إمام 6:11 م, السبت, 14 أغسطس 21

«المركزي»: 24.3 مليارجنيه تراجعا في صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مايو الماضى

فاطمة إمام 4:10 م, السبت, 14 أغسطس 21

المركزي: المركز المالي للبنوك يرتفع 63.7 مليار جنيه خلال مايو الماضى

فاطمة إمام 3:31 م, السبت, 14 أغسطس 21

«المركزي»: زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 40 مليار جنيه نهاية مايو الماضي

فاطمة إمام 2:59 م, السبت, 14 أغسطس 21

البنك المركزي: 27.7 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر بنهاية مايو الماضي

فاطمة إمام 2:29 م, السبت, 14 أغسطس 21

«المركزي»: السيولة المحلية ارتفعت 73.3 مليار جنيه في مايو

فاطمة إمام 2:08 م, السبت, 14 أغسطس 21