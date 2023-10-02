سعر اليورو يستأنف خسائره والأنظار على خطاب جيروم باول

هبط سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى 8 أشهر، حيث لا تزال المخاوف قائمة حيال اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

وترتفع فى الوقت الحالي مستويات العملة الأمريكية، قبل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة، وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” فى وقت لاحق اليوم.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0558دولار، من سعر إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 1.0574دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0592دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1.0488 دولارًا.

وعلى مدار سبتمبر المنصرم، فقدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” نسبة 2.5% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” فى ثاني خسارة شهرية على التوالي، بسبب اتساع فروق العوائد بين أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى مدار الربع الثالث من هذا العام، فقد اليورو نسبة 3.1% مقابل الدولار، فى أول خسارة فصلية فى نحو العام، بسبب التكهنات حول مستقبل السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.