ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الخميس مع تبلور توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سينفذ أول رفع لسعر الفائدة في وقت قريب قد يكون في يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وانضم يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى غيره من واضعي السياسات هذا الأسبوع في قول إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في بداية الربع الثالث من العام.

وارتفع سعر اليورو 0.4 % أمام الدولار إلى 1.0895 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل الجاري. وارتفع اليورو كذلك على نطاق واسع أمام الين الياباني والفرانك السويسري والكرونة النرويجية.

وتستوعب الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو وإجمالا بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام لترتفع الفائدة لأول مرة عن الصفر منذ 2013.



ونزل مؤشر الدولار 0.4 % إلى 99.97.

البنك المركزي الأوروبي يحدد موعد رفع الفائدة

تعليقا على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) اليوم الأربعاء، صرح عضو المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس بأن رفع أسعار الفائدة ممكن في أقرب وقت في يوليو القادم.

وأضاف عضو البنك المركزي الأوروبي قائلا أن التغيير التدريجي في السياسات النقدية للمركزي الأوروبي هو نهج مقصود ولا يعني استجابة بطيئة.

وقال كازاكس أن البنك المركزي الأوروبي لا يحتاج إلى انتظار نمو أعلى في معدلات الأجور من المعدلات الحالية.

وختم عضو المركزي الأوروبي كلامه بأن إنهاء برنامج شراء السندات APP سوف يحدث في وقت مبكر من الربع الثالث للعام الجاري 2022.

هذا وقد أعلن المركزي الأوروبي خلال لجتماعه الأسبوع الفائت قراره بشأن معدل الفائدة ، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الصفرية دون تغيير، فى سياق متماشى مع توقعات الأسواق ومحللى بنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية.