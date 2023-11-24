سعر اليورو يرتفع قليلاً وسط تعاملات هادئة

ارتفع اليورو مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل هدوء التعاملات تزامنا مع إغلاق وول ستريت أبوابها، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من منطقة اليورو لشهر نوفمبر انخفاض التوظيف للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

واستمر النشاط التجاري في الانخفاض، على الرغم من تباطؤ معدل الانكماش في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.0905.

هذا، وتشهد الولايات المتحدة عطلة رسمية اليوم الخميس حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات والسلع في وول ستريت بمناسبة عيد الشكر.

وسوف تعود الأسواق للعمل بشكل عادي غدا الجمعة لكن مع جلسة مختصرة تعقب عطلة عيد الشكر، وهي فترة تعرف بموسم العطلات والأعياد.