سعر اليورو يرتفع قليلاً قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا

ارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع فوق الحاجز النفسي عند 1.11 دولار، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويظل ارتفاع العملة الموحدة محدوداً حتى الآن، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مهمة من أوروبا، عن القطاعات الرئيسية خلال يوليو، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1133 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1125 $، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1117دولار.

وفقد اليورو يوم الجمعة أقل من 0.1% مقابل الدولار، فى رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1108 دولار.

وفقدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” نسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” الأسبوع الفائت، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون شهر.

وترجع تلك الخسارة الأسبوعية إلى عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 17 شهراً عند 1.1275 دولار، وبسبب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، جاءت تعليقات بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أقل تشددا عما هو متوقعا، الأمر الذي قلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع سبتمبر القادم.