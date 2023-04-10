سعر اليورو يرتفع بمستهل تعاملات الأسبوع وسط توقعات اقتصادية إيجابية

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” صعودا في السوق الأوروبية، فى مستهل تعاملات الأسبوع، مقابل سلة من العملات العالمية، بعد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار، وسط توقعات اقتصادية إيجابية فى أوروبا، والتي من المرجح أن تساعد العملة الموحدة فى تجاوز حاجز 1.1 دولار مرة أخرى وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.

وتخلت العملة الأمريكية عن أعلى مستوى فى أسبوع، فى انتظار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي سوف تؤثر كثيراً فى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.0917 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0898 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0890دولار.

وفقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.2% مقابل الدولار، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن سوق العمل فى الولايات المتحدة، وحققت العملة الأوروبية فى اليوم السابق ارتفاعاً بنسبة 0.15%.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2020.