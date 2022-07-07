سعر اليورو يرتفع الخميس مدعوما بانخفاض الدولار

شهد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” حالة من الانتعاش خلال تعاملات اليوم الخميس الصباحية، مدعوما بانخفاض طفيف في سعر العملة الأمريكية “الدولار” إذ صعد من أقل مستوى له في 20 عاما والذي كان قد وصل إليه الأسبوع الحالي إثر مخاوف من ركود عالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ونجح “اليورو” في تحقيق مكاسب، فيما يتوخى المستثمرون الحيطة والحذر بشأن زيادة المخاوف من مغبة حصول ركود اقتصادي، جنبا إلى جنب مع التوقف المؤقت المحتمل في التدابير ذات الصلة برفع أسعار الفائدة.

وصعد سعر “اليورو” بما نسبته 0.2% إلى 1.02 في أعقاب هبوطه إلى قاع 20 عاما، مسجلا 1.01615 يوم الأربعاء.

في المقابل هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بما نسبته 0.2% ليصل إلى 106.88 نقطة، ليبتعد عن أعلى مستوى له كان قد سجله في تعاملات أمس الأربعاء (107.27 نقطة)، وهو المستوى الذي لم تصل إليه السوق منذ أواخر العام 2021.

ولا يزال سعر الفرنك السويسري يحوم فوق أعلى مستوى منذ 2015 مقابل اليورو عند 0.9872.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مواجهة انخفاض الدولار اليوم الخميس بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من عامين مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء رئيسيين في حكومته.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.5 % إلى 1.1977، بينما ارتفع 0.2 % مقابل اليورو عند 85.21 بنس.

وقال محللون إن تحركات الجنيه تعود في الغالب للمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا بشأن الركود العالمي، وليس بفعل الاضطرابات السياسية في بريطانيا.