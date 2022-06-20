سعر اليورو يرتفع الإثنين مع التركيز على البنك المركزي الأوروبي

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، في حين انصب اهتمام الأسواق على أدوات البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التشرذم في منطقة “اليورو”، حتى مع خسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت النتائج النهائية حصول تحالف (معا) الذي يقوده ماكرون على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الجمعية الوطنية، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة التي تمكنه من السيطرة على البرلمان.

وتجاهل المحللون والمتعاملون نتائج الانتخابات وارتفع اليورو 0.2 % أمام الدولار إلى 1.05155 دولار، إذ من المتوقع أن يظل ماكرون متمسكًا بسياساته الموالية لأوروبا على الرغم من نتائج الانتخابات.

وانخفض الدولار قليلا بنسبة 0.2 % أمام الين إلى 134.715 ين مقابل الدولار، بعد أن وصل إلى 135.44 ين في التعاملات الآسيوية، مقتربًا من ذروته البالغة 135.60 ين التي سجلها يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى بلغه الدولار أمام الين منذ أكتوبر 1998.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من ست عملات منها اليورو والين، 0.25 بالمئة إلى 104.44 ين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في 20 عاما والتي تبلغ 105.79 وسُجلت يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي رفع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 75 نقطة أساس في محاولة لاحتواء التضخم.

وتراجع الدولار 0.4 % إلى 0.96525 فرنك سويسري، وارتفع قليلا أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.2232 دولار.

وقفز الدولار الأسترالي 0.6 % إلى 0.6980 دولار.

حزب ماكرون يخسر أغلبيته بالبرلمان الفرنسي بـ245 مقعداً

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في البرلمان الفرنسي الأحد، بحصوله على 245 مقعدًا في المجلس المؤلف من 577 مقعدًا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقًا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الإثنين.

ويعني ذلك أن تحالف «معًا» بعيد جدًا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الأغلبية المطلقة (289 مقعدًا).

في المقابل فاز تحالف اليسار بـ135 مقعدًا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعدًا، بحسب إحصاء لوكالة «فرانس برس» بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.