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سعر اليورو يختتم تعاملات اليوم بارتفاع جديد

صعود العملة الاوروبية 8 قروش عن تعاملات أمس
‫محمود الصباغ‬‎ 12:53 م, الخميس, 11 فبراير 21 12:53 م, الخميس, 11 فبراير 21

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اختتم سعراليورو اليوم  تعاملات اليوم بارتفاع جديد يتراوح بين 7 إلى 10 قروش أمام الجنيه المصري،عن تداولات أمس، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية .

سعر اليورو في بنك مصر

ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية، 7 قروش جديدة عن تعاملات أمس ، لتصل إلى 18.87 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري 7 قروش داخل البنك الأهلي المصري أكبر مصرف حكومي، عن تعاملات أمس، ليصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

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اليورو
اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وأظهر تقرير “المال” عن أسعار العملات وصول سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي، على شاشات التداول بالمصرف العربي الدولي في بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 18.86 جنيه للشراء، 19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع، بالبنك العربي الأفريقي الدولي، 7 قروش عن تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 18.86 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم فى بنك cib

و فيما يخص سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية المصرية، صعدت 7 قروش عن تعاملات أمس، بحسب شاشة التداول اللحظي ، إلى مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وزاد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي في بداية تعاملات اليوم، 8 قروش عن تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 18.12 جنيه للشراء، 19 جنيها للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 7 قروش جديدة، على شاشات التداول اللحظسة بشركات الصرافة العاملة في السوق، يتيح سعر صرف اليورو الأوروبي، عند مستوى 18.91 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

أدني سعر لبيع اليورو في مصر

ويقدم بنك مصر إيران للتنمية أدنى مستوى لشراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم عند مستوى 18.82 جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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