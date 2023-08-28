سعر اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى في 10 أسابيع بعد تعليقات ‏‏«كريستين لاجارد»‏

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بعد تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” فى منتدى جاكسون هول.

قالت لاجارد أن البنك سوف يحافظ على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لخفض التضخم المرتفع إلى المستهدف عند 2%، الأمر الذي عزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0818دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0795 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0792دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.15% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى عشرة أسابيع عند 1.0766 دولارًا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقد اليورو نسبة 0.7% مقابل الدولار، فى سادس خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ أبريل 2018.

وتعاذ تلك الخسائر إلى مخاوف اقتراب الاقتصاد الأوروبي السريع من دائرة الركود، الأمر الذي ينذر بتوقف مسار التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي والتمهل فى رفع أسعار الفائدة الأوروبية.