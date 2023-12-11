سعر اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ضغوط ‏سلبية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، وسط ضغوط سلبية تسيطر على العملة الموحدة، خاصة الاحتمالات القائمة حول التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة الأوروبية، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

ومن المتوقع أن يوفر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو، خاصة بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة فى القارة العجوز، واقتراب التضخم الأوروبي من النطاق المستهدف على المدى المتوسط.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0774دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0759 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0756 دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.3% مقابل الدولار، وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0724 دولارًا، بعد بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة.