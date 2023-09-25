سعر اليورو يحاول التعافي الإثنين والأنظار على شهادة «كريستين لاجارد»‏

ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، فى ظل نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” أمام البرلمان الأوروبي، تلك الشهادة التي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0655دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0644دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0640دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.0615 دولارًا، بسبب تركيز المستمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد اليورو نسبة 0.5% مقابل الدولار، فى عاشر خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى تاريخ العملة الأوروبية الموحدة، بسبب مخاوف فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.