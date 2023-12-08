سعر اليورو يتراجع قليلا الجمعة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

تراجع سعر اليورو قليلًا مع افتتاح السوق الأوروبية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت، أمس، مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تعافٍ من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية بالولايات المتحدة، فى وقت لاحق اليوم، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

والعملة الأوروبية الموحدة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب التعليقات الحذِرة لمسئولي البنك المركزي الأوروبي، والتي عزّزت بقوة من احتمالات التخفيضات المبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0782دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0794 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0800دولار.

حقق اليورو، أمس الخميس، ارتفاعًا بنسبة 0.3%، فى أول مكسب فى غضون سبعة الأيام الأخيرة، بعدما سجل، فى وقت سابق من التعاملات، أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0755 دولار.