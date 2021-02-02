سعر اليورو يتراجع في أغلب البنوك المصرية أمام الجنيه

شهد سعرصرف اليورو، حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في أغلب البنوك، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند مستوى الشراء والبيع إلى مستوى 18.93 ، 19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

كما تراجعت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول ، لتصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يقدم أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعن سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، الطفيف إلى مستوى 18.86 جنيهاً للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري بلغت مستوى 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

بلغ سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

أظهرت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، عند مستوى صرف اليورو الأوروبي ، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.