سعر اليورو يتراجع بعد ميل «المركزي الأوروبي» لوقف التشديد النقدي

انخفض سعر اليورو متخليًا عن بعض مكاسبه خلال الليل، مقابل الدولار، بعد أن خفف البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى أنه قد يُنهي برنامج التشديد النقدي.

ونزل اليورو في أحدث تداولات 0.35% إلى 1.10260 دولار، بعد تداولات لم يشهد خلالها تغيرًا قبل قرار “المركزي الأوروبي”.

وأبطأ “المركزي الأوروبي” من وتيرة رفع أسعار الفائدة، يوم الخميس، وزادها بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أقل نسبة منذ أن بدء رفعها في الصيف الماضي.

ولم يفصح “المركزي الأوروبي” صراحةً عن التزامه بالمزيد من عمليات رفع الفائدة، وأبقى خياراته مفتوحة بشأن تحركاته في مواصلة المحاولات لكبح التضخم.

واستقر الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات عند 1.2566 دولار، لكن في التعاملات الآسيوية كان قد وصل إلى 1.2595 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

ووصل الفرنك السويسري إلى 0.88215 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2021، قبل أن يتراجع بعد ذلك.

وأبقت الأجواء الحذِرة الين الياباني، وهو ملاذ آمن تقليدي أثناء اضطرابات السوق، مدعومًا بشكل جيد ووصل إلى 134.7 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار 1.4% مقابل الين، يوم الأربعاء، إذ تلقّت العملة اليابانية، الحساسة لأسعار الفائدة، دعمًا من تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.