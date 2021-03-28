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سعر اليورو يتراجع بشكل طفيف أمام الجنيه في البنوك

البنوك الحكومية الكبار تقدم أدنى مستوى لليوم الأوروبي
‫محمود الصباغ‬‎ 6:07 م, الأحد, 28 مارس 21 6:07 م, الأحد, 28 مارس 21

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يواصل سعر اليورو اليوم تراجعاته الطفيفة امام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم ليترواح سعر العملة الأوروبية، اليوم الأحد 28 مارس 2021، في البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، إلى 18.41 و18.56 جنيه للشراء، و18.60 و18.70 جنيه للبيع، بعد خسائر طفيفة أمام الجنيه الأسبوع الماضي.

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغت مستويات صرف اليورو على نفس تعاملات أمس داخل البنك الأهلي المصرى أمام الجنيه، مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما جاءت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

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سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك HSBC، وصل 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

على الجانب الاخر في نهاية تداولات اليوم على اسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.60 جنيه للشراء، و18.74 للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبحسب تقرير المال على أسعار صرف اليورو داخل أكبر مصرف تجاري في السوق المصرية، فقد وصلت إلى مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

صرف اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفي نهاية تداولات اليوم جاءت اسعار صرف العملات في شركات الصرافة العاملة بالسوق، وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.50 جنيه للشراء، 18.72 جنيه للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

وأظهر تقرير المال على أسعار العملات أن أكبر مصرفين في السوق المحلية ادني قيمة لشراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصريوبحسب شاشات التداول اللحظية داخل بنكي الأهلي المصري ومصر وصل سعر الشراء إلى 18.43 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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