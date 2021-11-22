سعر اليورو يتراجع الإثنين مع بدء الإغلاق الرابع في النمسا لاحتواء «كورونا»

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو ” خلال تعاملات اليوم الإثنين مقتربا من أدنى مستوى منذ 16 شهرا على خلفية تنامي المخاوف من تداعيات القيود الجديدة لمحاصرة فيروس كورونا في أوروبا في الوقت الذي بدأت فيه النمسا إغلاقا كاملا بينما تفكر ألمانيا في الاقتداء بها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبدأت النمسا إغلاقها الرابع وهو الأول منذ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع فأغلقت الأسواق والحانات والمقاهي والمسارح في فترة عيد الميلاد.

وكانت موجة رابعة من الإصابات قد دفعت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى فرض حالة طوارئ عامة وحذر وزير الصحة ينس شبان من أن التطعيمات وحدها لن تكفي لتقليل أعداد الإصابات.

وهبط سعر “اليورو” بنسبة 0.25 % إلى 1.122 دولار بحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش بالقرب من أدنى مستوى له منذ 16 شهرا والذي بلغه يوم الجمعة عندما أعلنت النمسا عن الإغلاق.

وأمام الجنيه الاسترليني صعد “اليورو” بنسبة 0.1% إلى 83.95 بنس بعد أن لمس في وقت سابق أدنى مستوياته أمام العملة البريطانية منذ فبراير من العام 2020، بينما تتدارس السوق تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي الحذرة التي أدلى بها عن التضخم في العطلة الأسبوعية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام ست عملات رئيسية دون تغيير يذكر على 96.141 على مقربة من أدنى مستوياته منذ 16 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي عند 96.266.

النمسا أول بلد أوروبي يعيد فرض الحجر الصحي ويلزم مواطنيه على تلقي اللقاح

أعادت السلطات الصحية النمساوية الجمعة الماضية فرض الحجر الشامل على جميع سكانها، لتكون أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعود لاتخاذ هذه الإجراءات، وسط ارتفاع قياسي بحالات الإصابات بفيروس كورونا. ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة، إلى ذلك ستلزم الحكومة سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

وأشار المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج الجمعة إلى أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات “كوفيد-19″، لافتا إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الإثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.