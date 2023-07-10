سعر اليورو يتخلي عن ذروة أسبوعين والأنظار على مسؤولي البنك ‏المركزي الأوروبي

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، بعد مكاسب قوية على مدار يومين، فى انتظار تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على مدار هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

حيث من المتوقع أن تتضمن تلك التعليقات إشارات واضحة حول مستقبل مسار التشديد النقدي فى منطقة اليورو والزيادات الإضافية المتوقعة فى أسعار الفائدة الأوروبية، التعليقات الأقل عدوانية سوف تقلص كثيراً احتمالات وجود زيادة جديدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر القادم عقب الزيادة المرجحة خلال اجتماع يوليو الجاري.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0950دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0970 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0970دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.75% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ 15 يونيو الماضي، وسجل أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين عند 1.0973 دولاراً، بسبب بيانات وظائف أقل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حققت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل الآمال حول استمرار الفجوة الضيقة حالياً فى أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.

التوقعات الحالية ترجح تنفيذ البنك المركزي الأوروبي نفس الزيادات المنتظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يحافظ على استمرار فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة عند 125 نقطة فقط، كأقل فجوة منذ مايو 2022.