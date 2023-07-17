سعر اليورو يتخلى عن ذروة 17 شهراً بسبب عمليات جني الأرباح

هبط سعر اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى 17 شهراً مقابل الدولار الأمريكي، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

بالتزامن مع عزوف المستثمرون عن المخاطرة، بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، الأمر الذي أنعش عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1214 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1225 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.123 دولار.

وأنهى اليورو تعاملات الجمعة مستقراً مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 17 شهراً عند 1.1245 دولار.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حققت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ارتفاعاً بنسبة 2.4% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2022.

ويرجع هذا المكسب الأسبوعي الأكبر هذا العام إلى تزايد الآمال حول تقلص الفجوة الضيقة حالياً فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.