سعر اليورو يتخلى عن ذروة أسبوع بسبب التوترات الجيوسياسية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، وتركيز المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة.

استهلت العملة الموحدة تعاملات الأسبوع بتسجيل فجوية سعرية هابطة، عقب الهجوم الذي شانته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى أكثر أيام العنف دموية فى تلك المنطقة منذ 50 عام.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.0547$، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند 1.0588 دولار، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0549 دولار وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0574 دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0600 دولارًا، بعد بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

وحقق اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأسبوع الفائت، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، بفضل عمليات الشراء من مستويات رخيصة بعدما سجلت العملة الموحدة أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.0448 دولارًا فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع.