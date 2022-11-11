سعر اليورو يبلغ ذروة 3 شهور أمام الدولار

صعد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلًا أعلى مستوياته في حوالي 3 أشهر، مستفيدًا من ضعف العملة الأمريكية بعد صدور أرقام التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعزز بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية- التي تباطأت إلى 7.7% خلال أكتوبر من 8.2% في سبتمبر- احتمالية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض وتيرة رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، مما يضغط على الدولار لصالح اليورو.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير التوقعات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، من أجل الحصول على إشارات بشأن توقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وبحسب “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، قال محافظ البنك المركزي في مالطا “إدوارد شيكلونا” خلال مقابلة، إن منطقة اليورو تقترب من الوصول إلى ذروة التضخم، لكنه حذر من استمرار حالة عدم اليقين.

وارتفعت العملة الأوروبية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.28% إلى 1.0233 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الخامس عشر من أغسطس.