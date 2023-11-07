سعر اليورو يبتعد عن ذروة شهرين بسبب عمليات جني الأرباح

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ويطغي ذلك على تعليقات أكثر عدوانية من أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، حول الاستعداد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لازم الأمر، مع استبعاد وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0695دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0717 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0722 دولار.

فقد اليورو أمس الإثنين نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.0756 دولارًا.