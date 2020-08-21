سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21-8-2020 بالبنوك المصرية

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها “المال” لقرائها، تقدم سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري وفقًا لتعاملات البنوك في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية. وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل…

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها “المال” لقرائها، تقدم سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري وفقًا لتعاملات البنوك في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك مصر

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.94 جنيه للشراء، و19.10 للبيع، مقابل 18.84 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

السعر فى بنك التعمير والإسكان

كما استقر اليورو فى بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.85 جنيه للشراء، و19.17 للبيع. سعر صرف اليورو اليوم في البنوك

السعر فى البنك المصرى الخليجى

وبلغت أسعار صرف اليورو فى المصرى الخليجى 18.89 جنيه للشراء، و19.11 للبيع.

السعر فى بنك مصر إيران

ووصل اليورو بشكل طفيف فى بنك مصر إيران ليسجل 18.83 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

أسعار صرف اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.94 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أسعار اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، ليصل إلى 18.90 جنيه للشراء، و19.10 للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.90 للبيع.

أسعار اليورو اليوم فى بنك HSBC

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.94 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.83 جنيه للشراء، و19 جنيهًا للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك

أسعار صرف اليورو اليوم فى المصرف العربى الدولى

وسجل اليورو فى المصرف العربى الدولى فى مصر، مسجلًا 18.94 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى البنك المصرى الخليجى

وسجل اليورو فى المصرى الخليجى 18.95 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وسجل اليورو فى بنك الإسكندرية 18.81 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك البركة

وسجل اليورو فى البنك الإسلامى، 18.71 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.