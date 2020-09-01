سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1-9-2020 بالبنوك المصرية

وارتفعت العملة الأوروبية أكثر من 21 قرشًا في البنوك الحكومية

عاود اليورو اليوم في البنوك ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الوطنية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك مصر

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.88 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.99 للبيع

أسعار صرف اليورو اليوم فى المصرف العربى الدولى

وسجل اليورو فى المصرف العربى الدولى فى مصر، مسجلًا 18.91 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وسجل اليورو فى بنك الإسكندرية 18.85جنيه للشراء، و19.09جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك البركة

وسجل اليورو فى بنك البركة، 18.71 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو فى بنك التعمير والإسكان

كما استقر اليورو فى بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.87 جنيه للشراء، و19.10 للبيع

السعر فى البنك المصرى الخليجى

وبلغت أسعار صرف اليورو فى البنك المصرى الخليجى 18.88 جنيه للشراء، و19.10 للبيع

السعر فى بنك مصر إيران

وصل اليورو بشكل طفيف فى بنك مصر إيران ليسجل 18.90 جنيه للشراء، و19.12 للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك

أسعار صرف اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و18.10 للبيع.

أسعار اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، ليصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و19 للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.90 للبيع.

أسعار اليورو اليوم فى بنك HSBC

فى بنك HSBC سجل اليورو 18.94 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.