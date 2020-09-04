سعر اليورو مقابل الجنيه الجمعة 4-9-2020 بالبنوك المصرية

تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة أكثر من 30 قرشًا في البنوك مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الوطنية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية خلال الأسبوع الماضي.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ في حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك مصر

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.85 للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء، و18.99 للبيع .

أسعار صرف اليورو اليوم فى المصرف العربى الدولى

وسجل اليورو فى المصرف العربى الدولى فى مصر، مسجلًا 18.60 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وسجل اليورو فى بنك الإسكندرية 18.59 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو فى بنك التعمير والإسكان

كما استقر اليورو فى بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.60 جنيه للشراء، و18.90 للبيع.

السعر فى البنك المصرى الخليجى

وبلغت أسعار صرف اليورو فى البنك المصرى الخليجى 18.64 جنيه للشراء، و18.87 للبيع.

السعر فى بنك مصر إيران

وصل اليورو بشكل طفيف فى بنك مصر إيران ليسجل 18.60 جنيه للشراء، و18.89 للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك

أسعار صرف اليورو فى البنك الأهلى

وسجل اليورو فى البنك الأهلي المصري مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.85 للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء، و18.99 للبيع .

أسعار اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، ليصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع.

أسعار اليورو اليوم فى بنك HSBC

فى بنك HSBC سجل اليورو 18.94 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.