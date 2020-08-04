سعر اليورو مقابل الجنيه الثلاثاء 4-8-2020 في البنوك المصرية

ارتفع سعر صرف اليورو اليوم أكثر من 20 قرشًا عن تداولات الأسبوع الماضي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار صرف اليورو أمام الجنيه تأخذ في حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر صرف اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.87 للبيع، مقارنة 18.65 جنيه للشراء، و18.80 للبيع خلال تداولات الأسبوع الماضي.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.87 للبيع، مقارنة مع 18.65 جنيه للشراء، و18.80 للبيع تداولات الأسبوع الماضي.

سعر اليورو بالبنك العقاري

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند 18.72 جنيه للشراء، و18.88 للبيع، مقارنة مع 18.66 جنيه للشراء، و18.81 للبيع في الأربعاء الماضي. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربي

كما استقر سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى 18.67 جنيه للشراء، و18.84 للبيع .

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وفى بنك HSBC سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقارنة 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بالمصرف العربي الدولي

واستقر سعر اليورو في المصرف العربي الدولى فى مصر، مسجلًا 18.75 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر صرف اليورو اليوم ببنك التعمير والإسكان

كما استقر سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.62 جنيه للشراء، و18.94 للبيع. سعر اليورو اليوم

السعر في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.73 جنيه للشراء و 18.93 للبيع.

السعر في بنك مصر إيران

وزاد سعر صرف اليورو بشكل طفيف في بنك مصر إيران ليسجل 18.64 جنيه للشراء و18.91 للبيع اليوم.