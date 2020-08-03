بنـــوك

سعر اليورو مقابل الجنيه الإثنين 3-8-2020 بالبنوك المصرية

ووصل اليورو في أكبر بنك حكومى فى مصر 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 11:24 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20 11:24 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم بوابة المال سعر صرف اليورو مقابل العملة المحلية فى البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرية 3-8-2020.

وارتفع سعر اليورو الأوروبى إلى 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الشهر الحالى، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع فى 1 يوليو، وفقًا لمتوسط سعر العملة مقابل الجنيه المصرى فى سوق الصرف المحلية، بحسب البنك المركزى.

وسجل اليورو الأوروبى بشركة مصر الصرافة التابعة لثانى أكبر بنك حكومى بنك مصر 15.65 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد بالأسبوع الماضى.

بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر

سعر صرف اليورو اليوم فى البنك الأهلى

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم فى البنك الأهلى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع ، 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد بالأسبوع الماضي.

سعر اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة تعاملات الأحد بالأسبوع الماضي 18.12 جنيه للشراء، و18.30 للبيع.

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربى

كما زاد سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع في تعاملات الأحد بالأسبوع الماضي.

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو في البنوك

سعر اليورو اليوم بالمصرف العربى الدولى

وسجل سعر اليورو في المصرف العربى الدولى بنهاية التعاملات الأسبوعية 18.20 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.39 للبيع، بنهاية التعاملات الأسبوعية.

السعر فى بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيه للشراء و18.51 للبيع الأربعاء الماضي.

السعر فى بنك مصر إيران

بلغ سعر صرف اليورو ببنك مصر إيران 18.29 جنيه للشراء و18.56 للبيع اليوم الإثنين، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها البرلمان اليوم لمخالفي قانون البنك المركزي

ياسمين فواز 6:13 م, الأحد, 17 مايو 20

مصادر: اجتماعات البنك المركزي تسفر عن تسوية مديونيات لمصانع وشركات بقيمة 48.5 مليار جنيه ﻿

سيد بدر 8:59 م, الأثنين, 10 فبراير 20

أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 25-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 11:51 ص, السبت, 25 يناير 20

سعر الدينار الكويتي الخميس 19-12-2019 في مصر

فاطمه امام 1:10 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليو19 -12-2019

فاطمه امام 1:06 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

سعر الدينار الكويتي فى مصر الأربعاء 18-12-2019 في مصر

فاطمه امام 12:43 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19