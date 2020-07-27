سعر اليورو مقابل الجنيه الإثنين 27-7-2020 في البنوك المصرية

صعد سعر اليورو لليوم الثاني علي التوالي، خلال التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 27/7 لأكثر من10 قروشً عن تداولات أمس.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار صرف اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع عن تعاملات أمس.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع ، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع بتعاملات أمس.

سعر اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع بتعاملات أمس.

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربي

كما زاد سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع .

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

السعر اليورو اليوم بالمصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.20 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات أمس

سعر صرف اليورو اليوم ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين عن امس ، ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.39 للبيع.

السعر فى بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيه للشراء و 18.51 للبيع

السعر فى بنك مصر إيران

بلغ سعر صرف اليورو ببنك مصر إيران 18.29 جنيه للشراء و18.56 للبيع اليوم الأثنين، مقارنة 18.29 جنيه للشراء و18.56