سعر اليورو مقابل الجنيه الأربعاء 23-9-2020 في البنوك المصرية

سجلت العملة الأوروبية في بنكي مصر والأهلي 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

تراجع سعر اليورو الأوروبي في التداولات الأسبوعية اليوم الأربعاء قرشين على مستوى الشراء، فيما صعدت العملة الأوروبية في أغلب البنوك إلى 3 قروش على مستوى البيع في السوق.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ في حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنكي مصر والأهلى

تراجعت العملة الأوروبية في أكبر بنكين حكوميين لتسجل أسعار صرف اليورو في بنكي مصر والأهلي 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر صرف اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل اليورو فى المصرف العربى الدولى بمصر، 18.55 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وبلغ اليورو فى بنك الإسكندرية 18.35 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

السعر فى بنك مصر إيران

ووصل اليورو فى بنك مصر إيران إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

أسعار اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، لتصل إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.