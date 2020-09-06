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سعر اليورو مقابل الجنيه الأحد 6-9-2020 في البنوك المصرية

العملة الأوروبية تتراجع 5 قروش جديدة في بداية الاسبوع
‫محمود الصباغ‬‎ 10:42 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20 10:42 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20

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يستعرض الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الوطنية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ في حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك مصر

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.88 للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء، و18.99 للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى المصرف العربى الدولى

وسجل اليورو فى المصرف العربى الدولى بمصر، 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وبلغ اليورو فى بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

 أسعار صرف اليورو فى بنك التعمير والإسكان

كما استقر اليورو فى بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.54 جنيه للشراء، و18.90 للبيع.

 السعر فى البنك المصرى الخليجى

وبلغت أسعار صرف اليورو فى البنك المصرى الخليجى 18.58 جنيه للشراء، و18.83 للبيع.

 السعر فى بنك مصر إيران

ووصل اليورو فى بنك مصر إيران إلى 18.59 جنيه للشراء، و18.88 للبيع.

أسعار صرف اليورو فى البنك الأهلى

وسجل اليورو فى البنك الأهلي المصري مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.83 للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء، و18.99 للبيع .

اليورو
سعر صرف اليورو اليوم بالبنوك

أسعار اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، لتصل إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.87 جنيها للبيع.

 أسعار اليورو اليوم فى بنك HSBC

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.56 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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