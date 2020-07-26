سعر اليورو مقابل الجنيه الأحد 26-7-2020 في البنوك المصرية

قفز سعر اليورو في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية اليوم الأحد 26/7 لأكثر من 25 قرشًا عن تداولات الأسبوع الماضي.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار صرف اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع بتعاملات الأربعاء الماضي.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف اليور يوم الأربعاء الماضي في البنك الأهلي 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع ، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع بتعاملات الأربعاءالماضي. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

السعر بالبنك العقارى

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع بتعاملات الأربعاءالماضي.

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربي

كما زاد سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع بتعاملات الأربعاء الماضي.

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

السعر اليورو اليوم بالمصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.20 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي. سعر اليورو اليوم

سعر صرف اليورو اليوم ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين عن الأحد الماضي ، ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.39 للبيع، بنهاية التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي.

السعر فى بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيه للشراء و 18.51 للبيع

السعر فى بنك مصر إيران

بلغ سعر صرف اليورو ببنك مصر إيران 18.29 جنيه للشراء و18.56 للبيع اليوم الأحد، مقارنة 18.29 جنيه للشراء و18.56

سعر بنك الكويت الوطني

18.20 جنيه للشراء، و18.38 للبيع.