سعر اليورو مقابل الجنيه الأحد 2-8-2020 في البنوك المصرية

تستعرض بوابة المال سعر صرف اليورو مقابل العملة المحلية فى البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرية 2-8-2020.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي إلى 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الشهر الحالى، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع فى 1 يوليو، وفقًا لمتوسط سعر العملة مقابل الجنيه المصرى فى سوق الصرف المحلية، بحسب البنك المركزى.

وسجل اليورو الأوروبي بشركة مصر الصرافة التابعة لثاني أكبر بنك حكومي بنك مصر 15.65 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع .

وارتفع سعر اليورو أكثر 33 قرشًا خلال الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر الشراء في نهاية التعاملات الأسبوعية بين 18.29 جنيه و18.44 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 18.30 و 18.65 جنيه.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد صرف اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد الماضي . سعر اليورو في بنك مصر

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع ، 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد الماضي

سعر اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة بتعاملات الأحد 18.12 جنيه للشراء، و18.30 للبيع.

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربي

كما زاد سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع في تعاملات الأحد الماضي.

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع

السعر اليورو اليوم بالمصرف العربى الدولى

وسجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولى بنهاية التعاملات الأسبوعية 18.20 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر صرف اليورو اليوم ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.39 للبيع، بنهاية التعاملات الاسبوعية.

السعر فى بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيه للشراء و18.51 للبيع الأربعاء الماضي.

السعر فى بنك مصر إيران

بلغ سعر صرف اليورو ببنك مصر إيران 18.29 جنيه للشراء و18.56 للبيع اليوم الإثنين، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.