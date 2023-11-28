سعر اليورو قرب قمة 3 أشهر

ارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك الوصول إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0959دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0943 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0926دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة الماضية ارتفاعة بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استئناف الصعود الذي توقف على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0965 دولارًا.

وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.25% في الأسبوع الفائت مقابل الدولار، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، فى ظل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.