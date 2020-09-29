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سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية الثلاثاء 29-9-2020

سجل سعر اليورو أمام الجنيه أعلى مستوى له لدى مصرف أبوظبي الإسلامي
‫محمود الصباغ‬‎ 11:20 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 11:20 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة “المال” سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه أعلى مستوى له لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

وعرض بنك مصر إيران سعر شراء اليورو أمام الجنيه عند أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 18.24 جنيه.

بينما بلغ أدنى سعر بيع لدى بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس والعقاري المصري عند 18.31 جني، 18.46 جنيه.

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سعر العملة الأوروبية فى البنوك الحكومية

بلغت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر خلال تعاملات اليوم، نحو 18.31 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

وبجانب بنكي الأهلي مصر، تتداول بنوك قناة السويس والعقاري المصري العربي، اليورو عند نفس المستويات.

اليورو لدى بنك عوده

 سجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك عوده خلال تعاملات اليوم 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

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اليورو الأوروبي
سعر صرف اليورو اليوم

اليورو فى البنك المصري الخليجي

بلغ اليورو أمام الجنيه لدى البنك المصري الخليجي، 18.32 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

اليورو فى بنك التعمير والإسكان

تداول بنك التعمير والإسكان سعر العملة الأوروبية الموحدة عند 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو في البنوك

اليورو لدى بنك الإسكندرية

سجل اليورو لدى بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 18.28 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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15 بنكًا تتداول العملة الأوروبية عند نفس السعر

سجل اليورو أمام الجنيه لدى 16 بنكًا خلال تعاملات اليوم، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وقائمة البنوك تشمل: كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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