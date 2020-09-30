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سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-9-2020

وسجل متوسط شراء العملة الأوروبية خلال تعاملات اليوم 18.37 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 11:57 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 11:57 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة “المال” سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-9-2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه أعلى مستوى له لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وعرض بنك مصر إيران سعر شراء اليورو أمام الجنيه عند أدنى مستوى بنهاية تداولات الأربعاء، مسجلًا 18.35 جنيه.

سعر العملة الأوروبية بالبنوك الحكومية

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر خلال تعاملات اليوم، نحو 18.28 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

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وبجانب بنكي الأهلي ومصر، تتداول بنوك قناة السويس والعقاري المصري العربي، اليورو عند نفس المستويات.

متوسط سعر في البنوك العاملة بالسوق المحلية

وبلغ اليورو أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو لدى بنك عوده

ووصل اليورو أمام الجنيه لدى بنك عوده خلال تعاملات اليوم إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

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اليورو بالبنك المصري الخليجي

وبلغ اليورو أمام الجنيه لدى البنك المصري الخليجي، 18.41 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

اليورو ببنك التعمير والإسكان

تداول بنك التعمير والإسكان سعر العملة الأوروبية الموحدة عند 18.42 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

اليورو لدى بنك الإسكندرية

سجل اليورو لدى بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 18.38 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

17 بنكًا تتداول العملة الأوروبية عند نفس السعر

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وبلغ اليورو أمام الجنيه لدى 15 بنكًا خلال تعاملات اليوم، نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وقائمة البنوك الخمسة عشر تشمل: كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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