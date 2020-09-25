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سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 25-9-2020

15 بنكًا تتداول العملة الأوروبية الموحدة عند نفس السعر
‫محمود الصباغ‬‎ 12:46 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 12:46 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة “المال” سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020.

أعلى سعر لليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه أعلى مستوى له لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

اليورو

أقل سعر للعملة الأوروبية

عرض بنك مصر إيران سعر شراء اليورو أمام الجنيه عند أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 18.24 جنيه.

بينما بلغ أدنى سعر بيع لدى بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس والعقاري المصري عند 18.45 جنيه.

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سعر اليورو بالبنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر خلال تعاملات اليوم، نحو 18.28 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

عملة اليورو

وبجانب بنكي الأهلي مصر، تتداول بنوك قناة السويس والعقاري المصري العربي، اليورو عند نفس المستويات.

15 بنكًا تتداول العملة الأوروبية عند نفس السعر

سجل اليورو أمام الجنيه لدى 15 بنكًا خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

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وقائمة البنوك تشمل: كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB.

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اليورو لدى بنك عوده

سجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك عوده خلال تعاملات اليوم 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

اليورو بالبنك المصري الخليجي

بلغ اليورو أمام الجنيه لدى البنك المصري الخليجي، 18.29 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

اليورو ببنك التعمير والإسكان

تداول بنك التعمير والإسكان سعر العملة الأوروبية الموحدة عند 18.26 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

اليورو لدى بنك الإسكندرية

سجل اليورو لدى بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 18.26 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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