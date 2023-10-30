سعر اليورو فى ارتفاع حذر قبل بيانات التضخم فى أنحاء أوروبا

ارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال يوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، ضمن عمليات التعافي من مستويات منخفضة فى قرابة أسبوعين.

يظل الارتفاع الحالي حذرًا قبل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى أنحاء أوروبا خلال أكتوبر، قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو، و التي توضح مقدار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.0570دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0563 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0555دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة أقل من 0.1% مقابل الدولار، فى رابع خسارة يومية على التوالي، تحت ضغط نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

فقد اليورو نسبة 0.3% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، بسبب تجدد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.